Россияне рассказали, как выбирают место в поезде

Многим важно наличие розеток и расстояние до туалета

Пассажиры поездов объяснили, какие факторы считают ключевыми при выборе места. Результатами опроса сервиса Tutu.ru делится в понедельник ТАСС.

Для 27% наиболее важно, верхнее это или нижнее место. 23% путешественников обращает внимание на заполненность мест рядом.

Кроме того, в рейтинге самых распространенных критериев оказались: направление движения (по ходу или против), наличие рядом розеток, расстояние до туалета, наличие столика (в сидячем вагоне).

Отмечается, что лишь для 1% пассажиров важно расстояние до проводника.

Ранее Tutu.ru выяснил, какие направления для путешествий на поезде наиболее популярны в августе. Первые строчки заняли маршруты из Москвы - в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь.

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