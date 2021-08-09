В центре Москвы произошло ДТП с участием спорткара

Пострадали два человека

На Тверской улице в Москве в районе дома 22 произошло ДТП с участием спорткара Mercedes, передает ТАСС со ссылкой на столичное управлении ГИБДД.

"Водитель автомобиля Mercedes AMG GT из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что от удара Mercedes E-200 вынесло на встречную полосу, а затем - на тротуар, где произошло столкновение с ограждением.

Пострадали два человека - водители машин. Они оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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