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"Это перебор": Полину Гагарину пристыдили за фото на спине сына

09:09
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Полина Гагарина запрыгнула на спину сына и нарвалась на волну хейта

Полина Гагарина опубликовала в своем инстаграме новое фото с сыном. Андрей часто ездит вместе с мамой в отпуск и на гастроли, и даже иногда выступает с ней на одной сцене.

Новый снимок сделан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Гагарина вместе с сыном позируют на фоне "Сапсана".

"День, как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несёмся домой собирать чемоданы в отпууууууск", - написала певица (авторский стиль сохранен, - прим. Редакции).

На лицах Полины и Андрея – счастливые улыбки. Но многих подписчиков смутила поза на фотографии – ради снимка певица запрыгнула на спину своего 13-летнего сына. Многие сочли такое поведение постыдным.

"Моему сыну 23, я б никогда не позволила себе запрыгнуть на его спину, чтоб он держал меня за ноги, считаю, что это неприлично. Мама - это МАМА", - пишет возмущенная пользовательница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов частично сохранены, - прим. редакции).

"Такие позы с девчонками своего возраста, но не с матерью", - авторитетно заявила другая подписчица.

"Это как минимум неприлично", - вторит ей другой пользователь.

"В людном месте залезть на шею, задрав юбку, - как-то не совсем прилично. Сын или не сын - не так важно. Важно поведение женщины!" - пишет другая подписчица.

"Это перебор! Это же подросток у него сейчас формируется половое влечение, неизвестно, чем все эти прикасания маминых мягкостей закончится", - строит гипотезы еще один пользователь.

Нашли и те, кто не увидел в снимке ничего плохого.

"Главное, чтобы спину парню не сломала, а в остальном все хорошо", - написала поклонница певицы.

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