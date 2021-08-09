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В Германии из-за наводнений погибли трое россиян

09:12
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев принес соболезнования семьям погибших

Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии. Об этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил газете "Известия".

"По последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ", — сказал дипломат. Посол выразил глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших, их близким и друзьям. 

Сильнейшее наводнение произошло на западе Германии в июле. Оно затронуло федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония. По последним данным, число жертв наводнения превышает 180 человек, пропавшими без вести числятся более 70 человек.

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