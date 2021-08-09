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На севере Индии затопило более 350 деревень

09:11
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Из-за ливней поднялась вода в реках Ямуна и Ганг

Как сообщил в понедельник телеканал NDTV, из-за проливных дождей в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш оказались затоплены по меньшей мере 357 деревень.
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Уточняется, что больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.

Вызвано затопление подъемом уровня воды в реках Ямуна и Ганг. Полностью отрезаны паводками 97 деревень.

Власти заявляют, что в настоящее время уровень воды в реке Ганг на два метра выше "опасного". Началась эвакуация жителей.

Сейчас в Индии продолжается барсат сезон муссонных дождей. За прошедшие три недели из-за вызванных ливнями и наводнениями инцидентов погибли порядка 400 человек.

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