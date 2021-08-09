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Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

09:22
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Особое внимание уделят профилактике осложнений после коронавируса

Павильоны "Здоровая Москва" c 9 августа возобновляют работу в обычном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Особое внимание будет уделено выявлению и профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

"Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований: спирометрию - оценку функционального состояния дыхательной системы; биохимический анализ крови (семь показателей); определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови); тест с шестиминутной ходьбой; рентгенографию органов грудной клетки", - написал Собянин.

Все исследования в павильонах "Здоровая Москва" проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике, подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что в московские парки возвращаются "Спортивные выходные" - это бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки.

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