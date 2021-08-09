Глава ОКР оценил итоги Олимпиады для российской команды

В общем зачете Россия заняла пятое место

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что летние Олимпийские игры в Токио завершились триумфально для российских спортсменов - японскую столицу они покидают "с легким сердцем".

Как отметил руководитель ОКР, Россия взяла на ОИ максимальное количество медалей с 2004 года.

"Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России", - подчеркнул Поздняков (цитата по РИА "Новости").

По его словам, ни один спортсмен не нарушил предписанных решением Спортивного арбитражного суда правил.

Выступавшая в Токио в статусе команды ОКР сборная завоевала 71 награду - пятое место в общем зачете. У россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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