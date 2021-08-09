ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый за почти шесть лет рейс из Москвы приземлился в Хургаде

09:48
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Россия и Египет возобновили авиасообщение с 9 августа

Из Москвы в Хургаду отправился первый за почти шесть лет прямой рейс с российскими туристами. Самолет авиакомпании EgyptAir вылетел из аэропорта "Домодедово" около пяти утра.

На борту самолёта – 298 человек. Все они – туристы, пишет РИА Новости. В 9:30 (по московскому времени), по данным сервиса FlightRadar, самолет успешно приземлился в аэропорту Хургады.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Прямые рейсы были прерваны в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

В 2018 году были возобновлены прямые рейсы из России в Каир.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Порт Хургады
Порт Хургады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.