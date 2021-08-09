Первый за почти шесть лет рейс из Москвы приземлился в Хургаде

Россия и Египет возобновили авиасообщение с 9 августа

Из Москвы в Хургаду отправился первый за почти шесть лет прямой рейс с российскими туристами. Самолет авиакомпании EgyptAir вылетел из аэропорта "Домодедово" около пяти утра.

На борту самолёта – 298 человек. Все они – туристы, пишет РИА Новости. В 9:30 (по московскому времени), по данным сервиса FlightRadar, самолет успешно приземлился в аэропорту Хургады.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Прямые рейсы были прерваны в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

В 2018 году были возобновлены прямые рейсы из России в Каир.

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