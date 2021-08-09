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Москвичам рассказали о погоде в столице в понедельник

09:40
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Осадков не ожидается

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в понедельник в Москве ожидается переменная облачность без осадков.
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"Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона. Переменная облачность, без осадков, в столице плюс 28-30, по области - плюс 25-30, на юге - до плюс 33", - приводит слова синоптика РИА "Новости".

Он добавил, что ветер ожидается переменный - 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

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