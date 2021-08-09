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Летевший в Москву самолет экстренно сел в Перми

09:49
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Борт посадили из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет, летевший из Омска в Москву, этим утром экстренно приземлился в пермском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки.

"В аэропорту женщине (пассажирке) оказали первую помощь силами местной медицинской службы", - говорится в сообщении пресс-службы пермского аэропорта. Пассажирку госпитализировали в одну из больниц города. После этого борт вылетел в аэропорт назначения.

На борту воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" находились 229 человек, из них 22 - несовершеннолетние, передает РИА Новости.

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