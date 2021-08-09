Умер правозащитник Сергей Ковалев

Ему был 91 год

Утром в понедельник на 92-м году жизни скончался один из авторов Конституции России, советский диссидент, правозащитник Сергей Ковалев. Об этом в Facebook сообщил его сын Иван.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", - написал он.

Сергей Ковалев был депутатом Верховного Совета СССР и Государственной думы России.

Он также занимал должность уполномоченного по правам человека, является одним из авторов 2-й главы Конституции и Декларации прав человека и гражданина.

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