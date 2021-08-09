В аварии автобуса под Саратовом пострадали 12 человек

В том числе ребенок

На западе Саратовской области на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска перевернулся следовавший из Белгорода в Саратов рейсовый автобус.

Пострадали 12 человек - среди них 13-летняя девочка. Госпитализированы шестеро.

"Двое, мужчина 42 и женщина 43 лет, находятся в тяжелом состоянии. Девочка 13 лет - в состоянии ближе к средней тяжести", - приводит "Интерфакс" сообщение регионального Минздрава.

Уточняется, что еще шестеро пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Как рассказали в управлении ГИБДД, водитель автобуса, согласно предварительной оценке, не справился с управлением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram