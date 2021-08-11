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Песни о любви: "Аннетт" как главный повод сходить в кино этим летом

08:57
  • среда
  • 11 августа 2021

Новый фильм Леоса Каракса совмещает кич и драму, оставляя зрителя в слезах

Леос Каракс - режиссер во всех смыслах неординарный. Начать хотя бы с того, что за почти 40 лет карьеры (сейчас ему 60, первый фильм сделал в 1984-м) он снял всего шесть полнометражных картин - и все равно считается, совершенно по праву, мэтром авторского кино. С другой стороны, для зрителя такая низкая продуктивность скорее во благо - смотреть Каракса следует именно что дозами, небольшими отрезками с длинными паузами. Иначе действительно можно сойти с ума.
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Обращает на себя внимание и во многом трагическая биография автора. В 2011 году Каракс потерял музу: актриса Екатерина Голубева, уроженка Ленинграда, переехавшая во Францию, погибла при невыясненных обстоятельствах. Именно после этого режиссер надолго замолчал, выпустив лишь до предела странный и нарочито бессвязный фильм "Корпорация "Святые моторы"", который, строго говоря, не обязательно было никому показывать - в нем Каракс пытался преодолеть горечь утраты и побороть чувство вины, то есть лента это была исключительно терапевтическая. Помогло или нет - никто, кроме Каракса, не скажет. Но, судя по "Аннетт", можно предположить, что да, помогло.

Возвращение творца получилось успешным. Представив мюзикл - жанр, в котором он никогда прежде не работал - в Каннах, Каракс был удостоен приза за лучшую режиссуру. Справедливо и заслуженно. Потому что именно режиссерский замысел и его детальное исполнение (а вовсе не, скажем, сценарий или актерская игра) выводят "Аннетт" из разряда заметных фильмов в категорию выдающихся.

Далее - ответы на пять вопросов, которые больше всего будут волновать зрителя перед походом в кинотеатр.

О чем это кино?

Если совсем поверхностно - то о любви. Если чуть глубже - то о любящем и любимом (до поры до времени) творческом человеке, сошедшем на почве своей любви, а лучше сказать - одержимости, с ума. Ну а если идти уж прямо до самой сути, то "Аннетт" - о природе отцовства. Болезненной, но живой и пульсирующей.

Фабула очень проста - и не случайно. Дело в том, что группа Sparks в лице Рона и Расселла Мэлов писала не только музыку (о ней потом), но и сценарий. Богатой на неожиданные повороты истории, сложных и многоуровневых персонажей здесь нет - и не должно было быть. Нарративный замысел "Аннетт" как будто специально очень и очень прост - в противовес всем предыдущим картинам Каракса, где никакого особого замысла не было в принципе, а была лишь последовательность эпизодов, объединенная неким общим мотивом.

Происходит дело в Соединенных Штатах (кстати, это ко всему прочему еще и первый фильм Каракса на английском). Есть стендап-комик Генри (Адам Драйвер). Он пьет, курит, не очень смешно шутит, но тем не менее на ура заходит публике за счет эксцентричного, провокативного образа. Есть Энн (Марион Котийяр) - оперная певица, каждый вечер в ходе выступления "умирающая" на сцене, после чего они с Генри на мотоцикле едут в загородный дом, чтобы друг другом наслаждаться. Оба вполне успешны и состоятельны, все прекрасно.

Но в какой-то момент у пары появляется ребенок - та самая малышка Аннетт. Это становится для Генри и Энн новым, и не вполне очевидным, испытанием, у комедианта к тому же что-то вдруг резко не ладится с работой (здесь весьма элегантно обыграна тема движения MeToo), да еще и на горизонте маячит мечтающий стать дирижером пианист (Саймон Хелберг), у которого с Энн был роман… Ну и в конечном итоге та трагически гибнет, оставляя мужа наедине с тремя испытаниями - опустошением после утраты, разрушенной карьерой и маленьким ребенком, у которого вдруг еще и просыпается дар (кстати, роль Аннетт исполняет марионетка, и это только усиливает общее ощущение абсурда и кича - вполне намеренно Караксом провоцируемое).

На этом, конечно, сюжет не заканчивается, но, во-первых, даже столь схематичный сценарий необязательно раскрывать с порога, а во-вторых, дело абсолютно не в том, что происходит, а в том, как. Так вот.

Как это сделано?

Главное, что надо понимать, - да, это мюзикл. И здесь все время поют. То есть действительно все время. Даже когда кажется, что вот-вот состоится обычный человеческий диалог, через секунду вновь начинает литься мелодия. И это на самом деле волшебно.

Да, Sparks - группа на любителя. С точки зрения мелодии они могут выдавать вещи, которые хочется переслушивать бесконечно, словно в оцепенении, но могут и утомить монотонностью. Что удивительно, "Аннетт" идет почти два с половиной часа, но не утомляет - хотя Драйвер тот еще певец, а перерывов между песнями практически нет (нельзя не упомянуть - композиция We Love Each Other So Much настолько цепляющая, хоть и примитивная, что вы будете напевать ее весь оставшийся после просмотра день, это неизбежно).

Дело в двух вещах. Первая - Каракс подчинил своей теме (любовь как безумие, отцовство как почти что ненависть, ревность как предчувствие и творчество как единственное спасение) абсолютно все, что есть в этой картине. Режиссер с его диктатурой здесь - не просто в каждом кадре, но и даже неуловимым образом между ними. Получается так - это со вкусом обставленное кино со звездами в главных ролях, да еще и мюзикл, но авторское высказывание от начала и до конца.

Каракс еще раз переживает смерть возлюбленной, ужас перед маленьким и оставленным на него одного ребенком, творческий кризис, падение, ненависть, страх… И заставляет быть зрителя соучастником своей рефлексии.

Как любому уважающему себя режиссеру артхауса, Караксу на публику плевать. Говорит он про себя и для себя. Но делает это так, что оторваться от экрана тяжело. "Аннетт" получилась динамичной - но размеренной, печальной - но с нотками эйфории, мрачноватой - но яркой. Так бывает, когда автор хочет, чтобы то, что он делает, нравилось в первую очередь ему (и его дочке).

Второй момент - и главный, наверное, - это мюзикл наизнанку, наоборот. Здесь поют не потому, что это естественно ложится на ситуацию и грань между условностью и действительностью стирается. Здесь поют словно через силу, через ежеминутное превозмогание - даже когда предполагается счастливая сцена прогулки мужа с женой по лесу. Возникает интересный эффект на стыке - мелодии цепляющие и почти не надоедающие, но исполняются они все время то с надрывом, то с апатией. И все равно - это все еще мюзикл. Или, если баловаться с терминами, антимюзикл.

То есть это артхаус? Значит, скучно?

Да, артхаус. Нет, не скучно.

На Марион Котийяр и Адама Драйвера вообще никогда не скучно смотреть, это раз (хотя критики справедливо и отмечают, что последний тут - опять немного Кайло Рен). Здесь нет утомительного артхаусного самолюбования (а теперь у нас будет проезд камеры по полю на 30 минут, чтобы показать всю тщетность бытия), на экране постоянно что-то происходит - это два. И три - "Аннетт," если говорить по-честному, все же изначально снималась для обычного зрителя, а не кинокритика-эстета, которому чем невыносимее и скучнее - тем лучше.

Нет, Каракс в этот раз сделал кино, которое смотрел бы с удовольствием и интересом сам. Денег, конечно, не хватало - это видно по некоторым сценам, которые как бы нарочно собраны со всей абсолютной условностью (трагический момент шторма в океане, например), но очевидно же, что если бы можно было снять дороже, режиссер бы снял.

При этом есть и несколько эпизодов удивительной силы - тех, что застревают в памяти (а особо впечатлительным могут и присниться). Это, скажем, сценическая прогулка Энн по лесу, когда она уже чувствует, какое страшное в Генри живет чудовище. Или первое выступление Аннетт, когда она являет свой дар миру. Или финал - когда конфликт, самый главный и единственный, за пять минут актуализирован, разожжен до предела и… навсегда потушен.

Когда начинаются титры, хочется аплодировать, но надо при этом помнить, что Караксу ваши аплодисменты даром не нужны.

А если я не люблю мюзиклы?

Здесь есть важная особенность. Как ни крути, музыка в "Аннетт" - главная героиня. От нее не спрятаться, не скрыться, не сбежать. Для тех, кто считает именно эту форму искусства важнейшей, картина окажется главным откровением сезона в кино. Те же, кто к мелодии равнодушен, будут безысходно скучать, смотреть на часы и вряд ли досидят сеанс до конца.

Вообще, держать в уме стоит следующее: "Аннетт" - не сборник песен, а одна сплошная песня на два с половиной часа. Не сборник эпизодов и зарисовок - а единое полотно, где распад личности одного героя узорами и цветом совпадает с превращением в человека другого. Каракс не хочет и не будет ничего объяснять (впрочем, более простого для понимания фильма он еще в своей жизни не делал). Он погружает себя и нас в сугубо созерцательное состояние, в котором самые очевидные и банальные вещи под правильно выстроенные фон и аккомпанемент кажутся откровениями.

И именно в этом успех режиссера. Состоящая из элементарных топосов картина производит эффект сразу множества этапов, которые следует пройти для ее осмысления, оставаясь при этом в своем жанре. Правда, ломая его по пути изнутри.

Так стоит смотреть или нет?

Да. Смотреть и пересматривать, пока еще 10 лет ждем нового фильма Каракса.

"Аннетт" снимали долго и мучительно. Искали деньги, согласовывали графики актеров (к слову, их режиссер даже не прослушивал, просто понял, что нужны именно эти). Шли годы. Но картина, которую очень легко было давным-давно похоронить, все-таки выходит на большие экраны. Где-то чуть затянутая, где-то излишне прямолинейная, где-то чрезмерно слащавая.

Но именно та, что была задумана и воплощена автором. Где последние звучащие с экрана слова - "Хватит на меня пялиться" - обращены даже не в адрес зрителей, а ко всему человечеству. Которому, увы, как и этому самому автору, в основном плевать.

На российские экраны "Аннетт" выходит 12 августа.

Автор текста: Михаил Константинов

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Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт"
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