В поезде, где отравились дети из Карелии, нашли испорченные продукты

Правоохранители обнаружили полную антисанитарию

В вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, где накануне отравления ужинали дети, обнаружили просроченные продукты.

Правоохранители обнаружили гнилые овощи, хлеб с плесенью. Часть продуктов была без маркировки, с истекшим сроком годности, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Массовое отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер произошло 7 августа. У детей была диагностирована кишечная инфекция. На данный момент больницах Кубани находятся 87 человек. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих в составе двух организованных групп.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram