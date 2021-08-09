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В поезде, где отравились дети из Карелии, нашли испорченные продукты

10:17
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Правоохранители обнаружили полную антисанитарию

В вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, где накануне отравления ужинали дети, обнаружили просроченные продукты.
Выросло число госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер

Правоохранители обнаружили гнилые овощи, хлеб с плесенью. Часть продуктов была без маркировки, с истекшим сроком годности, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Массовое отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер произошло 7 августа. У детей была диагностирована кишечная инфекция. На данный момент больницах Кубани находятся 87 человек. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих в составе двух организованных групп.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав потребителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

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