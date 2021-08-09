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Киев попросил признать Украину частью Запада

10:20
  • понедельник
  • 09 августа 2021

А не "восставшей провинцией русского мира"

Министр иностранных дел Украины назвал ключевой вопрос, который страна должна решить в отношениях с Западом.
Сделано сенсационное заявление о судьбе Украины

"Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией", - сказал глава МИД в эфире канала "Украина 24".

Когда это решение будет окончательно принято, считает Кулеба, процесс европейской интеграции сильно ускорится.

При этом министр заметил, что работа над получением Плана действий по подготовке к членству в НАТО должна вестись обеими сторонами.

По мнению Кулебы, в вопросе членства Украины в Евросоюзе и НАТО доминирует политический аспект.

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