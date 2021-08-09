В сирийской провинции Хасеке восстановили водоснабжение

В регионе проживает более одного миллиона человек
В сирийской провинции Хасеке при активной помощи сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон удалось восстановить водоснабжение. В регионе проживают более миллиона человек, наши представители организовали переговоры различных сил, контролирующих районы провинции, и помогли в проведении ремонтных работ на водозаборе.
Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram