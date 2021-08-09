Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о первых случаях коронавируса

Издание Global Times China утверждает, что эпидемия началась не в китайском Ухане, а во Флориде

Вашингтон скрывает информацию о первых случаях заражения коронавирусом. Как утверждает издание Global Times China, эпидемия началась не в китайском Ухане, а во Флориде. Именно там, по данным журналистов, произошла первая крупная вспышка COVID-19. Власти штата засекретили информацию о пациентах, а также проигнорировали распространение смертельно опасной болезни.

То, что в споре рождается истина, общеизвестно. Вот только спор, особенно научный, должен проходить как минимум непредвзято и обязательно с доказательствами в руках. Впрочем, для США трагическая ситуация с пандемией коронавируса послужила лишь очередным поводом усилить давление на постоянно крепнущий Китай. Торговая война его так и не сломила. Почему бы теперь не использовать глобальный ковид. Но чем дольше Вашингтон твердит, что источник коронавируса находится в КНР, и он искусственного происхождения, тем сильнее становится противодействие. Очередной ответ Америка получила накануне. По данным китайского издания Global Times China, власти штата Флорида скрывали информацию о первых пациентах, которые появились там раньше, чем в Ухане.

"Во Флориде - нынешнем эпицентре эпидемии в Штатах - в мае 2020 года "исчезли" данные о 171 пациенте. Позднее их восстановили, однако информацию о симптомах засекретили", - пишут журналисты.

При этом авторы статьи утверждают, что заболели эти люди еще в конце 2019 года и ссылаются при этом на американское издание Palm Beach Post, в котором свою версию событий опубликовал авторитетный ученый Эрик Тонер.

"Как минимум у 26 человек симптомы проявились ещё в конце декабря 2019 года. И, по крайней мере, восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими заражёнными", - заявил Эрик Тонер, ученый, сотрудник американского Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

Для США по нынешним временам - довольно смелое заявление, если учесть, как власти сейчас относятся к правде. Китайские журналисты напомнили, как в прошлом полиция штата Флорида буквально ворвалась в дом эксперта Ребекки Джонс и, угрожая оружием, конфисковала компьютеры, телефоны и другую технику. И все из-за того, что аналитик отказалась манипулировать данными по коронавирусу в мае 2020 года - как раз тогда, когда в Штатах и завязывалась история с сокрытием реальной статистики.

"Чтобы сделать пандемию политическим вопросом и оклеветать Китай, Соединенные Штаты могли скрыть реальную ситуацию раннего распространения вируса в стране... Пандемия — это научная проблема. Наука рациональна, и это дело учёных, а не политиков", - говорит Ян Чжаньцю, вирусолог из университета города Ухань, Китай.

Республиканцы Палаты представителей США внесли свою лепту. Еще 2 августа представили доклад, в котором утверждается: источник коронавируса находился в лаборатории в Ухане, а отнюдь не на рынке. Вот только сами авторы документа оговариваются: подготовлен он по данным из открытых источников, коими могут быть даже слухи. Впрочем, ничего удивительного.

"У США очень много внутренних проблем, которые необходимо решить немедленно. Вот почему в такое время США необходимо найти внешнюю угрозу, чтобы ослабить внутреннее давление. Это традиционная практика в политике США с момента их основания", - заявил Элиас Джаббур, профессор Государственного университета Рио-де-Жанейро.

Вот и сегодня на весь полуторамиллиардный Китай всего 96 заболевших за сутки, тогда как в США в одном только штате Флорида почти две тысячи при населении в 20 миллионов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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