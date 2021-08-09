В Москве готовятся встретить "золотой" рейс с олимпийскими спортсменами

На борту - команда по синхронному плаванию и другие призеры Игр

Считанные часы остаются до возвращения наших олимпийцев из Японии. "Золотой" рейс приземлится сегодня в аэропорту "Внуково". На борту - победители и призеры Игр в Токио. За две недели они завоевали свыше семидесяти медалей, 20 из которых - высшей пробы.

Уставшие, но довольные наши олимпийцы вылетают на родину. Этот рейс называют "золотым", ведь на борту Airbus А320 - чемпионки Игр: команда по синхронному плаванию и другие призёры, в том числе волейболисты, гандболистки и гимнастки. Накануне они участвовали в церемонии закрытия Олимпиады, флаг ОКР нёс триумфатор соревнований, борец-вольник Абдулрашид Садулаев. А волейболистка Ирина Королева с высоты своих 1 метра 96 сантиметров в соцсети вела репортаж со стадиона.

В это самое время на Красной площади чествовали олимпийцев, которые чуть раньше прибыли в Россию. Звучавший ровно 20 раз в честь наших атлетов, которые поднимались на верхнюю ступень пьедестала, 1-й концерт Чайковского теперь был сыгран вживую при участии лучших музыкантов страны – пианиста Дениса Мацуева и дирижера Юрия Башмета.

"Наши бились за страну, за своих товарищей, за семью. Это все передавалось. Я скажу, призрак Петра Ильича везде где-то рядом. Я говорю, что для спортсменов Олимпиада, это как для музыкантов - конкурс Чайковского, раз в четыре года, то, к чему стремятся спортсмены, музыканты. Те, которые заняли 4-е, пятое место - тоже герои", - сказал народный артист России Денис Мацуев.

Какой ценой добывались медали Токио, теперь можно узнать из первых уст. Помимо спорного судейства, иногда на соревнованиях приходилось выступать через боль. Тхэквондист Максим Храмцов в мае сломал руку. Едва залечив, уже на Играх, вновь тяжело ее травмировал. И, тем не менее, завоевал "золото".

"Нет, никаких обезболивающих. Просто замораживал, жесткий тейп и всё. И на морально-волевых", - заявил олимпийский чемпион Максим Храмцов.

- Ваши победы, ваши медали, ваши достижения, самое главное ваша сила духа - это достижения нашей страны. Спасибо Вам!

Совсем с другими эмоциями на Украине готовятся встретить своего призера – прыгунью в высоту Ярославу Магучих. Министерство обороны, где формально числится спортсменка, собираются вызвать ее на допрос. Поводом стало эмоциональное объятие бронзовой призёрки с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. Сразу после трансляции на Магучих обрушился поток гневных комментариев.

"Спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение", - заявила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

Свой космический привет спортсменам и болельщикам на протяжении последних дней регулярно передавал экипаж МКС. На орбите космонавты и астронавты выступали в шуточных дисциплинах. Например, в синхронном плавании в невесомости или стрельбе резинками. А в конце развернули Олимпийский флаг и передали эстафету Парижу, где пройдут следующие летние Игры в 24-м году. По этому случаю в столице Франции состоялось красочное шоу.

Отгремев финальным салютом, Токио, тем не менее, не прощается со спортом. Через две недели там стартуют Паралимпийские игры, к которым сейчас усиленно готовятся атлеты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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