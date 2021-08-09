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На Дальний Восток обрушились мощные паводки

11:44
  • понедельник
  • 09 августа 2021

В Амурской области подтоплены почти 200 жилых домов

Мощные паводки пришли на Дальний Восток. Сложная ситуация в Амурской области - там задействованы около 700 спасателей. Подтоплены почти 200 жилых домов и полторы тысячи приусадебных участков. Размыты автомобильные дороги и мосты. С десятками населённых пунктов нарушено транспортное сообщение. Для жителей организованы лодочные переправы, развернуты пункты временного размещения.

Серьезные подтопления и в Хабаровском крае. Жителям, оказавшимся в опасной зоне, также помогают спасатели. К пику паводка готовятся в столице региона. В городе введен режим ЧС.

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