Дым от пожаров в Якутии достиг Екатеринбурга и Челябинска

Горят леса и в других регионах России

Природными пожарами в России охвачено почти два миллиона гектаров. Горят леса в Башкирии, Оренбуржье, Мордовии. Но самая сложная обстановка по-прежнему в Якутии. На борьбу с огнём брошены спасатели, военные, сотрудники Авиалесоохраны. Дым от возгораний достиг городов Челябинской и Свердловской области.

Лесной десант спускается в горящие леса Якутии - туда, куда по земле добраться сложно. В республике ситуация с природными пожарами остается крайне сложной. С огнем совместно борются сотрудники МЧС, военные, Авиалесохрана, местные жители и добровольцы.

За сутки пожарные смогли справиться с тремя крупными пожарами на площади 16 тысяч гектаров и удалось локализовать огонь еще на восьми территориях. Но постоянно выявляются новые очаги. Дым от горящей в Якутии тайги распространился уже на четыре тысячи километров. Запах гари чувствуется даже в Екатеринбурге.

"В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 4070 человек и 585 единиц техники. Стоит отметить, что за сутки общая группировка сил увеличилась на 495 человек и увеличилась техника на 74 единицы за счет наращивания сил на тушение пожаров в 8 районах Якутии", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Саха Ксения Рахматуллина.

Продолжают полыхать леса в Башкирии, только за эти сутки зарегистрировано десять новых очагов. Крупное возгорание на территории Хайбуллинского лесничества удалось локализовать с помощью минерализованных полос. Из-за жаркой сухой погоды огонь распространяется стремительно. Бороться с ним помогают волонтеры. В некоторых районах жители в ожидании прихода техники, начинают бороться с пожарами сами чем придется.

Уже несколько дней продолжается тушение крупного пожара в природном заповеднике Мордовии, он вспыхнул в начале августа. В Сарове введен режим ЧС, в ход пошла тяжелая артиллерия: к тушению огня привлекли самолеты Ил-76 Минобороны России. За сутки они выполнили пять вылетов. На очаги сброшено больше 200 тонн воды.

Военные самолеты помогают и в соседней Оренбургской области - сбрасывают воду на труднодоступные горящие участки . Здесь продолжается борьба с природным пожаром в окрестностях сразу нескольких населенных пунктов. Работа осложняется из-за сложного рельефа местности. Дополнительно привлечены волонтеры - они вручную проливают горящую траву.

Пока пожарным удается не подпустить огонь к жилым домам. Развернут оперативный штаб, работы по тушению продолжаются в круглосуточном режиме.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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