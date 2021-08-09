В Петербурге заработал крупнейший пункт вакцинации

Прививку можно сделать в ТЦ у Московского вокзала

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 22 тысячи 160 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 14 тысяч 474 человек.

В Санкт-Петербурге сегодня заработал самый большой в городе пункт вакцинации. Его открыли в торговом центре у Московского вокзала. Прививку там смогут сделать около тысячи человек в день. Пациентов принимают до десяти вечера.

Очередную партию вакцины доставили в Челябинскую область. Почти семьдесят тысяч доз "Спутника V". И еще 36 тысяч - однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".

В Поволжье ревакцинацию проходят военнослужащие. В первую очередь, те, кто сейчас на боевом дежурстве или служат в госпиталях, а также их семьи. Иммунизацию вновь прошли три с половиной тысячи человек.

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