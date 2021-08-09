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Российские звезды пожаловались на дороговизну отдыха этим летом

11:22
  • понедельник
  • 09 августа 2021

В России иногда дороже, чем за границей

Сезон отпусков в самом разгаре. Тысячи туристов едут отдыхать как на российские, так и на зарубежные курорты. Причем их не отпугивают ни коронавирусные требования, например, необходимость привиться, ни цены. А они, по признанию даже обеспеченных россиян, очень кусаются.

Так, например, Эвелина Бледанс в этом году отдыхала в Крыму и Сочи. Она рассказала, что ПРЦ-тесты и QR-коды требовали в отелях, а на кинофестивале "Алые паруса" тесты приходилось делать каждый день. Однако актриса к этим требованиям отнеслась с пониманием. Чего нельзя сказать о ценах.

"Сейчас конечно другие цены [по сравнению с прошлым годом]. Не могу сказать насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них", - сказала Бледанс в интервью изданию "Телепрограмма".

А вот Анна Семенович отдыхала в Греции. Там на цены влияет курс валют.

"Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в евро, а у нас 100 евро – это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на 2-3 человек с домашним вином", - пожаловалась певица.

Известный адвокат Сергей Жорин в этом году отдыхал и в России, и за границей. По его словам, цены на российских курортах запредельные и совершенно не соответствуют уровню сервиса. За пределами нашей страны можно отдохнуть даже дешевле, заключил адвокат.

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