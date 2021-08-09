Привитые студенты начнут учебный год очно

Непривитые - дистанционно

ВУЗам рекомендовали проводить экзамены для привившихся и не привившихся от коронавируса студентов раздельно.

Соответствующий документ выпустило министерство образования. Кроме того, вакцинированные студенты смогут начать учебный год в очном формате. Непривитые студенты или имеющие медотвод продолжат учиться на удаленке. Для них будет введен особый режим посещения учебных корпусов, передает ТАСС.

Вакцинацию иностранных студентов должен организовать вуз за свой счет. При заселении в общежитие ВУЗ в праве потребовать справку о прививке от коронавируса, о перенесенной болезни или медотводе.

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