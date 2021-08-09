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Стивен Кинг напишет книгу о пандемии

10:32
  • понедельник
  • 09 августа 2021

По словам автора, "это будет непросто"

Отвечая на вопросы в эфире ток-шоу The View c Вупи Голдберг, американский писатель Стивен Кинг заявил, что намерен написать книгу, посвященную пандемии COVID-19.

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"Я хочу написать книгу, рассказывающую непосредственно о коронавирусе. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявят себя в романе. Это будет непросто", - отметил автор (цитата по ТАСС).

Он добавил, что COVID-19 повлиял на написание детективного романа "Билли Саммерс", который вышел в августе 2021-го. Герои по сюжету отправляются в круиз 2020 году, но Кингу пришлось ради реалистичности перенести действие в 2019-й.

На счету Кинга уже более 50 романов с общим тиражом в 350 миллионов экземпляров. В 2014 году писатель был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.

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