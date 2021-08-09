Коронавирусом в России заболели еще 22160 человек

Вылечились 14474 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 22160 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 769 человек, выздоровели 14474 заболевших.

В Москве за сутки заболели 2150 человек, в Подмосковье - 1487, в Санкт-Петербурге - 1895.

За весь период пандемии в стране выявлено 6469910 случаев инфекции. Умерли 165650 пациентов. Выздоровел 5769981 человек.

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