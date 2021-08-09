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Тимановская решила продать свою медаль на ebay

11:02
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Деньги от продажи пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион ebay свою серебряную медаль Европейских игр 2019.
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Два года назад спортсменка завоевала второе место в беге на дистанции 100 метров. Начальная стоимость лота – пять тысяч долларов, пишет РИА Новости. Деньги от продажи медали Тимановская хочет перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Ранее 24-летняя Тимановская негативно отреагировала в соцсетях на решение тренерского штаба перебросить ее на эстафету 4х400 метров, сняв с бега на дистанциях 100 и 200 метров. В ответ Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) распорядился отправить спортсменку домой "в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием".

Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела из Токио в Вену, а из австрийской столицы отправилась в Варшаву, где и находится сейчас.

Международный олимпийский комитет (МОК) взял на контроль ситуацию с отстранением белорусской бегуньи и потребовал от Минска разъяснений.

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