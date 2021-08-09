Эксперт оценил безопасность ранних арбузов

Лето выдалось удачным для бахчевых

Нынешнее лето выдалось идеальным для бахчевых, отметил в беседе с каналом "Звезда" заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов.

"В этом году ранние арбузы, которые под пленкой, появились в районе 10-15 июля. А грунтовые после 20-го. Обычно это происходит немного позже", - заявил эксперт.

По его словам, ранние арбузы в 2021-м за счет жаркой погоды получились "очень хорошие". Опасаться, добавил Соколов, следует лишь того, что они могут быть переспелыми.

Ранее диетологи рассказали, что при выборе арбуза обращать внимание необходимо на следующие факторы: плод должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках.

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