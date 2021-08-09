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Пятеро погибли при пожаре в жилом доме на Ямале

11:21
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Пламя вспыхнуло в деревянном двухэтажном здании

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на месте пожара в деревянном двухэтажном доме в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) обнаружили тело еще одного погибшего.
Видео крупного пожара на юго-востоке Москвы

"Обнаружены фрагменты тела пятого погибшего", - приводит слова представителя пресс-службы "Интерфакс".

Личность погибшего устанавливается.

Ранее стало известно о возгорании на площади 600 квадратных метров. Изначально поступала информация о четырех погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Жильцам дома выплатят материальную помощь.

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