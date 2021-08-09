В Москве вылечились 2618 пациентов с COVID-19

За сутки госпитализировано 673 человека

Как сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели 2618 человек.

Общее число поправившихся в городе сегодня составляет 1392213.

"В Москве выявлено 2150 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 673 человека, скончались 59 пациентов. На ИВЛ находятся 396 человек", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили о важности вакцинации для победы над пандемией. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах - это, в частности, касается центра вакцинации в Гостином Дворе.

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