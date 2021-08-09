Сбежавших из ИВС в Истре объявили в розыск по всей России

Беглецы покинули Московскую область

Пятеро сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре покинули Московскую область.

"Беглецам удалось покинуть Московскую область. На территории региона их больше нет", - сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

Теперь их поиск сосредоточен в Тверской, Тульской, Псковской и Смоленской областях. Источник ТАСС уточняет, что ориентировки заключенных переданы в подразделения полиции по всей России.

В ночь на 6 августа из ИВС сбежали пять заключенных - в том числе обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. МВД России объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Оружия у сбежавших нет. СМИ пишут, что организовать побег помогли сообщники на свободе.

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