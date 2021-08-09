Дмитрий Саблин: Нужно защитить москвичей поддержкой предприятий и созданием рабочих мест

Депутат побывал на новом предприятии на западе столицы

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин посетил новое предприятие по производству продуктов питания из мяса в Ново-Переделкине. Комплекс практически готов к открытию.

Новое производство обеспечит рабочими местами 450 жителей Западного округа. Значительную поддержку предприятию оказало правительство Москвы – в вопросах получения градостроительного плана земельного участка и других разрешительных документов, а также подключения коммуникаций.

"Планируется строительство второй очереди. Уверен, что благодаря нашей совместной работе мы обеспечим нашим предпринимателям на федеральном уровне все необходимые условия для развития бизнеса, особенно в рамках программ по импортозамещению", - подчеркнул депутат, говоря о потенциале производства.

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