ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Умеем преодолевать трудности": Минспорт подвел итоги Олимпиады

12:07
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Российские спортсмены успешно выступили в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поделился в понедельник с журналистами своими впечатлениями от выступления российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.
В Москве готовятся встретить "золотой" рейс с олимпийскими спортсменами

В целом глава Минспорта назвал результаты российской команды успехом. По словам Матыцина, спортсмены доказали, что умеют работать в непростых условиях и преодолевать трудности.

"Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро. Самое главное - показали, что у нас есть потенциал", - добавил министр (цитата по ТАСС).

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОИ завершились триумфально для российских спортсменов - японскую столицу они покидают "с легким сердцем".

Выступавшая в Токио в статусе команды ОКР сборная завоевала 71 награду - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Место в общем зачете - пятое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Спортсменки ОКР после выступления
Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Спортсменки ОКР после выступления
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.