"Умеем преодолевать трудности": Минспорт подвел итоги Олимпиады

Российские спортсмены успешно выступили в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поделился в понедельник с журналистами своими впечатлениями от выступления российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

В целом глава Минспорта назвал результаты российской команды успехом. По словам Матыцина, спортсмены доказали, что умеют работать в непростых условиях и преодолевать трудности.

"Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро. Самое главное - показали, что у нас есть потенциал", - добавил министр (цитата по ТАСС).

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОИ завершились триумфально для российских спортсменов - японскую столицу они покидают "с легким сердцем".

Выступавшая в Токио в статусе команды ОКР сборная завоевала 71 награду - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Место в общем зачете - пятое.

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