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Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским

12:30
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Киев только усугубляет ситуацию

Белоруссия признает Крым российским, когда его признают российские олигархи и начнут поставлять туда продукцию.

"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что поведение Украины в отношении его страны в последнее время "развязало руки" в вопросе признания Крыма часть России.

"Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы", - возмутился президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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