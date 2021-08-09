На пляже в Воронеже насмерть задавили младенца

Возбуждено уголовное дело

На пляже в Воронеже автомобиль задавил младенца, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошел неподалеку от санатория имени Дзержинского. Неустановленный водитель наехал на маленького мальчика, тот скончался на месте от полученных травм.

СМИ пишут, что на пляже отдыхали две семьи. 10-месячный ребенок же играл неподалеку от взрослых. Еще один человек, отец малыша, получил травмы. Есть данные, что за рулем авто была двухлетняя девочка, случайно снявшая машину с ручника.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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