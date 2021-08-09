Опубликовано видео с места убийства ребенка под Тулой

Трагедия произошла в воскресенье

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области.

Трагедия произошла в воскресенье. Житель деревни 1952 года рождения открыл огонь из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с ребенком на руках. От ранения в голову девочка скончалась на месте. Ее мать находится в больнице.

По данным РИА Новости, стрелявший мужчина был пьян и стрелял не прицельно. Предположительно, мотивом поступка стала личная обида. По словам собеседника агентства, жителю деревни сказали, что он "толстый и пьяный".

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