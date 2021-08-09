Нападающим на русскоговорящих могут закрыть въезд в Россию

Ранее в Киргизии участились случаи агрессии

В Госдуме предложили запретить въезд в Россию тем, кто допускает нападки на русскоговорящих.

С такой инициативной выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", - заявил он.

Ранее в Киргизии произошло несколько случаев нападения на русскоговорящих людей. Москва обратилась в Бишкек с просьбой взять на контроль эту ситуацию.

"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны", - добавил Володин.

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