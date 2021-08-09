Лукашенко рассказал об интеграции Белоруссии с Россией

Начинать следует с единого закона

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи в понедельник с общественностью и журналистами, что Белоруссия и Россия по инициативе Владимира Путина пока отказались от "дорожной карты" политической интеграции.

"У нас была 30 или 31 дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю карту, которая содержала политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров", - приводит слова белорусского лидера "Интерфакс".

Как уточнил Лукашенко, создавать совместные ведомства сегодня не имеет смысла - к этому не готова ни та, ни другая сторона.

"Начинать надо с единого закона, Конституции. И там все должно быть прописано", - сказал глава государства.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе политическая интеграция не исключена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram