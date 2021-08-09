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Лукашенко рассказал об интеграции Белоруссии с Россией

13:07
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Начинать следует с единого закона

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи в понедельник с общественностью и журналистами, что Белоруссия и Россия по инициативе Владимира Путина пока отказались от "дорожной карты" политической интеграции.
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"У нас была 30 или 31 дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю карту, которая содержала политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров", - приводит слова белорусского лидера "Интерфакс".

Как уточнил Лукашенко, создавать совместные ведомства сегодня не имеет смысла - к этому не готова ни та, ни другая сторона.

"Начинать надо с единого закона, Конституции. И там все должно быть прописано", - сказал глава государства.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе политическая интеграция не исключена.

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