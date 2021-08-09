В Греции сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет

Эти места описывал в своих трудах Страбон

Древнее оливковое дерево сгорело на греческом острове Эвбея в результате лесного пожара.

Оливе было более 2,5 тысячи лет, она росла роще Ровии и являлась символом ландшафта. Эти места были описаны в трудах философа Страбона.

До вчерашнего дня дерево активно плодоносило. Чтобы обхватить его ствол, требовалось не менее 10 человек.

Сейчас на Эвбее бушует сильнейший природный пожар. Огонь тушат более 600 пожарных, более 130 машин. В операции участвуют пять вертолетов и пять самолетов, включая российский Бе-200.

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