Мишустин рассказал о программе по капремонту школ

Кабмин также продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений

Триста миллионов рублей выделит правительство на завершение строительства больницы в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Современный многофункциональный медицинский комплекс рассчитан на почти двести пациентов. Его площадь составит свыше двадцати тысяч квадратных метров. Как отметил премьер, переносить открытие клиники больше нельзя. Завершить строительство необходимо уже в следующем году. Также кабмин направит средства на реконструкцию республиканской детской больницы в Кабардино-Балкарии и на капитальный ремонт школ по всей стране.

"По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу. Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели, надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы, роста и развития. Продолжим помогать регионам и со строительством новых общеобразовательных учреждений", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram