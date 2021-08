В Москве ждут "золотой" рейс из Токио с российскими олимпийцами

На его борту - победители и призеры Игр в Токио

"Золотой рейс" с российскими олимпийцами приземлится сегодня в аэропорту "Внуково". На борту - победители и призеры Игр в Токио. За две недели они завоевали свыше семидесяти медалей, 20 из которых - высшей пробы.

Этот рейс называют "золотым". На борту Airbus А320 находятся команда по синхронному плаванию и другие призёры: волейболисты, гандболистки, гимнастки. Накануне они участвовали в церемонии закрытия Олимпиады, флаг ОКР нёс триумфатор соревнований борец-вольник Абдулрашид Садулаев. А волейболистка Ирина Королева с высоты своих 196 сантиметров в соцсети вела репортаж со стадиона.

В это самое время на Красной площади чествовали олимпийцев, которые чуть раньше прибыли в Россию. Звучавший ровно 20 раз в честь наших атлетов, которые поднимались на верхнюю ступень пьедестала, 1-ый концерт Чайковского теперь был сыгран вживую при участии лучших музыкантов страны – пианиста Дениса Мацуева и дирижера Юрия Башмета.

Ритмичный переход с произведения Петра Ильича Чайковского на хит группы Queen – как символ единства российских спортсменов и болельщиков. Ведь именно "We will ROC you" стало неофициальным девизом тех, кто поддерживал наших атлетов. Собственно, аббревиатурой РОК – официально обозначали команду из России.

"Наши бились за страну, за своих товарищей, за семью. Это все передавалось. Я скажу, призрак Петра Ильича везде где-то рядом. Я говорю, что для спортсменов Олимпиада, как для музыкантов конкурс Чайковского, раз в четыре года - то к чему стремятся спортсмены, музыканты. Те, которые заняли 4-е, пятое место - тоже герои", - говорит Денис Мацуев.

Какой ценой добывались медали Токио, теперь можно узнать из первых уст. Помимо спорного судейства, иногда на соревнованиях приходилось выступать через боль. Тхэквондист Максим Храмцов в мае сломал руку. Едва залечив, уже на Играх вновь тяжело ее травмировал. И, тем не менее, завоевал "золото".

"Нет, никаких обезболивающих. Просто замораживал - жесткий тейп и всё. И на морально-волевых", - говорит Храмцов.

В токийской копилке российских спортсменов - 71 медаль разного достоинства. Это третий результат среди всех стран-участниц. По числу "золотых" наград наша сборная на пятом месте. Многие атлеты уже настраиваются на следующие летние Игры, они пройдут в Париже в 24-м году.

"Да, конечно, аппетит приходит во время еды. И сейчас хочется больше, больше, но нужно передохнуть, чтобы с новыми силами приступить к своим мечтам, планам и целям", - говорит олимпийская чемпионка в фехтовании Аделина Загидуллина.

Отгремев финальным салютом и передав эстафету французской столице, Токио, тем не менее, не прощается со спортом. Через две недели там стартуют Паралимпийские игры, к которым сейчас усиленно готовятся наши атлеты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram