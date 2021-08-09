Новобранец крылатого караула: на стражу Кремля заступила полярная сова

Вместе с ястребом, филином и соколом она теперь защищает главную крепость страны от ворон

Ни одна серая ворона, а вместе с ней грачи и галки над московским Кремлем не пролетят. Группа биологической защиты здесь очень серьезная. Службу несут четыре ястреба, два сокола, филин и три совы. Задачи у всех разные. Ястребы - естественные враги ворон в природе - на территории Кремля постоянно совершают патрулирование, отпугивают их. А крупные совы для ворон - сильные раздражители. Они обязательно обратят на них внимание.

"Бывают такие ситуации довольно-таки часто, когда планируется на территории мероприятие какое-то... Да, вот оно уже должно начаться, лимит времени, и мы не можем, допустим, уже ястребов использовать. Мы ворон привлекаем - их внимание - с помощью полярной совы, отводим их с одной части территории на другую, где уже можем применить ястребов", - рассказал сотрудник орнитологической группы Михаил.

А вот у этого красавца-филина в нынешнем году - юбилей - служит в Кремле уже десять лет. "Приехал к нам буквально таким комочком пуха, с двумя огромными желтыми глазами. Практически первыми, кого он из людей увидел, да, это были наши сотрудники, которые его кормили, потом соответственно приучали и к перчатке", - говорит сотрудник службы Алексей.

Сейчас это уже "мужчина" в самом расцвете - такие птицы обычно живут сорок-пятьдесят лет. Служить еще будет долго. И взяли его не просто так - ястребы работают днем, а филин - ночной хищник. Так что теперь территория под круглосуточной охраной - и на ночевку ворон не пустят. Хотя Кремль еще со времен Ивана Грозного был для них любимым местом - по легендам - они слетались сюда на ночь со всей Москвы. Как их с годами только не отпугивали - даже спецсигналы применяли, но именно вороны и сейчас считаются главными разбойницами.

"В нашем случае они представляют также опасность для памятников архитектуры, наносят ущерб, начиная от механического повреждения когтями, до загрязнений пометом. В летний период страдают от них зеленые насаждения, цветники, розарии различные, весной они почему-то любят дергать тюльпаны... Ну, и не надо забывать, что серые вороны являются переносчиками инфекций - птичий грипп, орнитоз", - пояснил Михаил.

Вот и решили, что самый лучший способ защиты от вредных ворон - естественный. С помощью других птиц. И новички в рядах орнитологической службы постоянно появляются. Полярная сова по кличке Буран - совсем юная, ей меньше года. Климат в Москве, конечно, совсем иной, чем в местах её обитания. Но она привыкает.

"В зависимости от температурных условий - обшикиваем, обрызгиваем, ванночку чаще меняем, в тенёчек, создаем все комфортные условия для пребывания", - сказал Николай, сотрудник орнитологической службы.

Вороньих стай в городе немало, мигрируют они постоянно, без работы пернатым кремлевским защитникам остаться не грозит. Летом у них, правда, затишье. А вот осенью, видимо, снова придется объяснять воронам, как вести себя на самой важной территории в стране.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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