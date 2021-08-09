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На севере Москвы спасли застрявшего в трубе котенка

15:17
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Сразу после спецоперации найдёныша передали новым хозяевам

На севере Москвы спасли котёнка, застрявшего в водосточной трубе. Его, видимо, смыло с крыши во время дождя.

Прокатившись по всему сливу, он попал в подвал. Отчаянное мяуканье разбудило жильцов дома, и они вызвали специалистов. Служебная собака Санни определила место, где нужно разрезать трубу, чтобы вызволить несчастного пленника. А дальше - дело техники - спасатели аккуратно вытянули напуганного котёнка, который отчаянно пищал. Сразу после спецоперации найдёныша согрели и передали новым хозяевам.

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