СК завел дело против соцзащиты после случая с выброшенным в окно ребенком

Следователи полагают, что трагедия произошла в том числе и из-за халатности представителей ведомства

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов соцзащиты после того, как на минувшей неделе мужчина выкинул своего малолетнего сына с пятого этажа. Следователи полагают, что трагедия произошла в том числе и из-за халатности представителей ведомства. Там уже прошли обыски, изъяты документы.

По предварительной информации, 24-летний Леонид Кудрявцев поссорился со своей тёщей и в какой-то момент схватил своего 2-летнего сына и выкинул его с балкона. Мальчик получил серьезные травмы. Мужчина сбежал с места ЧП, но вскоре был задержан. Его арестовали на два месяца.

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