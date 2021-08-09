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СК завел дело против соцзащиты после случая с выброшенным в окно ребенком

15:03
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Следователи полагают, что трагедия произошла в том числе и из-за халатности представителей ведомства

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов соцзащиты после того, как на минувшей неделе мужчина выкинул своего малолетнего сына с пятого этажа. Следователи полагают, что трагедия произошла в том числе и из-за халатности представителей ведомства. Там уже прошли обыски, изъяты документы.

По предварительной информации, 24-летний Леонид Кудрявцев поссорился со своей тёщей и в какой-то момент схватил своего 2-летнего сына и выкинул его с балкона. Мальчик получил серьезные травмы. Мужчина сбежал с места ЧП, но вскоре был задержан. Его арестовали на два месяца.

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Леонид Кудрявцев, выбросившего ребенка из окна
Леонид Кудрявцев, выбросившего ребенка из окна
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