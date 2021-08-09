ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Станция метро "Проспект Вернадского" будет закрыта до 23 августа

15:02
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Там строят переход на Большую кольцевую линию

На Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная" сегодня утром возобновилось движение поездов. Они не ходили здесь с середины июля.

Однако пока составы не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского" — там строят переход на Большую кольцевую линию. Специалисты заканчивают возведение опорных конструкций, лестниц и стен. Работы должны быть завершены до 23 августа. А пока для пассажиров продолжают курсировать бесплатные автобусы КМ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Закрытие станции метро
Закрытие станции метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.