Станция метро "Проспект Вернадского" будет закрыта до 23 августа

Там строят переход на Большую кольцевую линию

На Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная" сегодня утром возобновилось движение поездов. Они не ходили здесь с середины июля.

Однако пока составы не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского" — там строят переход на Большую кольцевую линию. Специалисты заканчивают возведение опорных конструкций, лестниц и стен. Работы должны быть завершены до 23 августа. А пока для пассажиров продолжают курсировать бесплатные автобусы КМ.

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