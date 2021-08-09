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Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ метро

14:39
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Западный участок Большой кольцевой линии московского метро готов на 90%

Западный участок Большой кольцевой линии московского метро готов на 90%. Ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ проинспектировал сегодня мэр Сергей Собянин.

Платформа расположена параллельно Рублевскому шоссе. Это будет один из крупнейших транспортных узлов столицы. Здесь можно будет сделать пересадку на Филёвскую и Арбатско-Покровскую ветки метро, а также на линию МЦД- 1. Завершить работы планируется до конца года. Открытие этого отрезка БКЛ улучшит транспортное обслуживание более чем полумиллиона жителей, а также значительно снизит нагрузку на всех участках подземки на западе столицы. Сергей Собянин также рассказал о планах по развитию московского метрополитена.

"Москва готовится к одному из самых главных пусков метрополитена - почти 10 станций метро - западный, юго-западный, южный участки метрополитена. Они должны все одновременно запуститься в этом году. Важнейшая задача - синхронизировать на огромном количестве объектов, одновременно подвести к запуску, закончить работы, передать в эксплуатацию, передать и так далее", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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