Подробности крупной аварии с участием двух иномарок в центре Москвы

Водитель элитного спорткара, который спровоцировал аварию, находится в коме

Мчался на большой скорости и беспорядочно перестраивался. На Тверской улице произошло ДТП. Рано утром водитель спорткара спровоцировал аварию, а после вылетел на тротуар. Сейчас мужчина в коме. Кто он и куда делся пассажир иномарки?

Потеряв управление после столкновения с другой иномаркой, элитный спорткар по встречной пересек Тверскую улицу, перелетел через тротуар, пробил собой 2 ряда капитальных бетонных бордюрных ограждений и остановился буквально в сантиметрах от витражного остекления гостиницы. Второго участника ДТП отбросило на противоположную сторону улицы.

Всё случилось в 4 утра. Звук удара и страшный лязг железа разбудили постояльцев отеля и жителей окрестных домов.

"Я видел, что водитель, который был на той стороне, был в сознании, а вот второй, который влетел в ограждения, он был без сознания. Буквально минут через 10-15 после того, как все случилось, приехали полиция и скорая. Они всех пострадавших забрали и увезли в госпиталь", - сказал очевидец Марван Ахмад.

По предварительным данным, водитель элитного спорткара, который и спровоцировал аварию, был пьян. Сейчас он в коме. Второй 37-летний участник ДТП отделался лёгкими травмами. Только потому, что всё случилось рано утром, других пострадавших нет. По мнению очевидцев, причиной ДТП могла стать слишком большая скорость, с которой двигался виновник аварии, и рискованные маневры.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes AMG из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes Е200, после чего первый совершил выезд на полосу встречного движения с последующим выездом на тротуар и бетонные ограждения. В результате аварии оба водителя госпитализированы в медицинские учреждения", - заявил заместитель начальника отдела Управления ГИБДД по Москве Максим Галушко.

За рулем автомобиля, спровоцировавшего аварию, по неофициальной информации, находился известный бизнесмен 40-летний Эскерхан Муталибов. В начале 2000-х ему принадлежали акции некогда одной из крупнейших частных авиакомпаний. Впрочем, попавшая в ДТП дорогая иномарка принадлежит другому человеку. Настоящий владелец авто уже допрошен. Он сообщил, что одолжил спорткар Муталибову на день. Сообщается также, что в салоне Мерседеса в момент аварии вместе c водителем находился его родственник, который с места происшествия скрылся.

Татьяна Сидорова, Алексей Овчинников, Илья Милетдинов, Елена Шмелева. "ТВ Центр".

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