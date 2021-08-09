Анонсирован визит Меркель в Киев

Он состоится уже в августе
Через две недели Украину с официальным визитом посетит канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - написал спикер в Facebook.
Дополнительных подробностей Никифоров не привел.
В июле Владимир Зеленский летал в Берлин на переговоры с Меркель. На совместном брифинге президент Украины заявил о необходимости оказывать давление на Россию и добавил, что хочет привлечь Соединенные Штаты к процессу мирного урегулирования в Донбассе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram