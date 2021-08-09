Полярник из Москвы: Я доверяю дистанционному электронному голосованию

Это более удобный вариант голосования

Москвич Александр Шерстобитов, который работает инженером по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе "Севморпуть", рассказал, что будет использовать дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах.

По его словам, ДЭГ - более удобный вариант волеизъявления, чем голосование на избирательном участке, особенно в условиях пандемии.

"Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод - наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать" - сказал Шерстобитов в эфире "Москва 24", добавив, что доверяет такому способу голосования не меньше, чем очному.

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