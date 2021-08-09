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Путин пожелал паралимпийцам побед перед Играми в Токио

14:39
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Президент подчеркнул, что Россия гордится спортсменами

Государство поддерживает паралимпийцев и продолжит отстаивать их законные права и интересы на  самом высоком уровне. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время встречи с членами российской сборной. Президент пообщался со спортсменами в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил: паралимпийцы блестяще прошли отборочные турниры и показали достойные результаты, проявив характер и силу духа. Путь к Олимпиаде для россиян был долгим, в том числе из-за несправедливого отстранения команды от игр в Рио в 2016 году. По словам Владимира Путина, решение приостановить членство нашего Паралимпийского комитета в международном - одно из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт. Однако ситуация меняется.

"Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты - много больше, чем просто спортивные праздники. Соревнования людей, которые достигли вершин сил духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей и человека - лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели. Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров, наставников, за друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России, нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой", - заявил Владимир Путин.

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