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Крым установил рекорд по числу туристов

13:59
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Туроператоры ожидают успешного бархатного сезона

Как сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров России, этот летний сезон стал для Крыма лучшим по количеству отдохнувших там туристов.
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"В летнем сезоне 2021 года Крым уже принял рекордное количество туристов. Туроператоры ожидают успешного бархатного сезона на полуострове при условии, что не будут введены более жесткие ограничения из-за COVID-19", - отмечено в сообщении АТОР.

Так, свой отпуск в Крыму этим летом провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек. Это на 27% выше уровня допандемийного 2019 года.

Отмечается, что средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах в июле превысила 90-95%.

"Несмотря на то, что Крым не вводил серьезных ограничений из-за распространения коронавируса, в регионе ведется усиленный ежедневный мониторинг", - добавили в АТОР.

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