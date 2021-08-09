Крым установил рекорд по числу туристов

Туроператоры ожидают успешного бархатного сезона

Как сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров России, этот летний сезон стал для Крыма лучшим по количеству отдохнувших там туристов.

"В летнем сезоне 2021 года Крым уже принял рекордное количество туристов. Туроператоры ожидают успешного бархатного сезона на полуострове при условии, что не будут введены более жесткие ограничения из-за COVID-19", - отмечено в сообщении АТОР.

Так, свой отпуск в Крыму этим летом провели уже 5 миллионов 67 тысяч человек. Это на 27% выше уровня допандемийного 2019 года.

Отмечается, что средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах в июле превысила 90-95%.

"Несмотря на то, что Крым не вводил серьезных ограничений из-за распространения коронавируса, в регионе ведется усиленный ежедневный мониторинг", - добавили в АТОР.

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